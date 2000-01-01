Корниенко Ксения
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1886
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Журавлева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Корниенко Григорий
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулубаева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Корниенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Корниенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Корниенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Корниенко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корниенко Григорий
Смерть
1971