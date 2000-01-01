Корниенко Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко Ксения

Корниенко Ксения

avatar

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1886

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Журавлева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Корниенко Григорий

Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулубаева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Корниенко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Корниенко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Корниенко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Корниенко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Григорий

Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close