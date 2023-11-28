Далевски Эдуард Ангелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДалевски Эдуард Ангелов

Далевски Эдуард Ангелов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

SD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961

Отец: не указан

Мать: Далевски Жанна Езиковна

Рождение ребёнка
26.08.1985

Сын: Далевски Антон Геннадьевич

Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
22.06.1989

Дочь: Далевски Наталия Эдуардовна

Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
16.07.1990

Дочь: Далевски Виктория Эдуардовна

Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
16.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Далевски Татьяна Леонидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close