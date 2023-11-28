Далевски Эдуард Ангелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961
Мать: Далевски Жанна Езиковна
Рождение ребёнка
26.08.1985
Сын: Далевски Антон Геннадьевич
Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
22.06.1989
Дочь: Далевски Наталия Эдуардовна
Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
16.07.1990
Дочь: Далевски Виктория Эдуардовна
Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
16.06.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Далевски Татьяна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно