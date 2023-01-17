Тетерятников Петр Никанорович
Место рождения
Дата рождения26.06.1891 ст.
Дата смерти12.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891 ст.
Бракосочетание
1919 или 1921
Рождение ребёнка
19.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тетерятникова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
11.07.1932
Сын: Тетерятников Павел Петрович
Мать ребёнка: Тетерятникова Евдокия Степановна
Смерть
12.04.1943