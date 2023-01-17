Тетерятников Петр Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерятников Петр Никанорович

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Место рождения

Владимировка

Дата рождения

26.06.1891 ст.

Дата смерти

12.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891 ст.

Отец: Тетерятников Никанор Федорович

Мать: Тетерятникова Христина Ивановна

Бракосочетание
1919 или 1921

Жена: Тетерятникова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
19.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тетерятникова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
11.07.1932

Сын: Тетерятников Павел Петрович

Мать ребёнка: Тетерятникова Евдокия Степановна

Смерть
12.04.1943
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