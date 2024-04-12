Даниленко (Митропан) Паша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко (Митропан) Паша

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

20.07.1915

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1915

Отец: Митропан Терентий

Мать: Митропан Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.05.1938

Дочь: Педяш Катерина

Отец ребёнка: Даниленко Иван

Рождение ребёнка
21.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Иван

село Гребёнки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Иван

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