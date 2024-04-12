Даниленко (Митропан) Паша
Место рождения
Дата рождения20.07.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1915
Отец: Митропан Терентий
Мать: Митропан Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.05.1938
Дочь: Педяш Катерина
Отец ребёнка: Даниленко Иван
Рождение ребёнка
21.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даниленко Иван
село Гребёнки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниленко Иван