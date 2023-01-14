Першина (Якубова) Лилия Михайловна
Место рожденияГ. Павловский Посад, Московская обл.
Дата рождения18.08.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960
Отец: Якубов Михаил Ефимович
Мать: Якубова Мария Ивановна
Г. Павловский Посад, Московская обл.
Бракосочетание
18.06.1981
Москва
Бракосочетание
18.06.1981
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1982
Дочь: Першина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Першин Виктор Алексеевич
Москва
Рождение ребёнка
30.05.1987
Сын: Першин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Першин Виктор Алексеевич
Москва