Першина (Якубова) Лилия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Якубова) Лилия Михайловна

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Место рождения

Г. Павловский Посад, Московская обл.

Дата рождения

18.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960

Отец: Якубов Михаил Ефимович

Мать: Якубова Мария Ивановна

Г. Павловский Посад, Московская обл.
Бракосочетание
18.06.1981

Муж: Першин Виктор Алексеевич

Москва
Бракосочетание
18.06.1981

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1982

Дочь: Першина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Першин Виктор Алексеевич

Москва
Рождение ребёнка
30.05.1987

Сын: Першин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Першин Виктор Алексеевич

Москва
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