Ишмуратова (Хазиева) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмуратов Сагит Насибуллович
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно