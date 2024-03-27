Ишмуратова (Хазиева) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмуратова (Хазиева) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмуратов Сагит Насибуллович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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