Крюкова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
1952 - 1954 жили в д.Криуши
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крюков Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крюкова Галина Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Крюкова Капиталина Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Крюкова Серафима Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Крюков Геннадий Терентьевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Крюкова Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крюкова Нина Терентьевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Крюков Виктор Терентьевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич
Смерть
Неизвестно