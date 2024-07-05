Крюкова Парасковья Ивановна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954 жили в д.Криуши
Рождение ребёнка
1924

Сын: Крюков Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крюкова Галина Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Крюкова Капиталина Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Крюкова Серафима Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1933

Сын: Крюков Геннадий Терентьевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Крюкова Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Крюкова Нина Терентьевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1945

Сын: Крюков Виктор Терентьевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Терентьевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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