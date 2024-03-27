(Абдрашитова) Минявир
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аббясев Худайкун
Отец ребёнка: Меняев Аббяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аббясев Сайфульмулюк
Отец ребёнка: Меняев Аббяс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меняев Аббяс
Рождение ребёнка
1759
Сын: Аббясев Шамсетдин
Отец ребёнка: Меняев Аббяс
Рождение ребёнка
1771
Сын: Аббясев Абдулнасыр
Отец ребёнка: Меняев Аббяс
Рождение ребёнка
1773
Сын: Аббясев Абдулсаттар
Отец ребёнка: Меняев Аббяс
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Меняев Аббяс
Смерть
Неизвестно