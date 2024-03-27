(Абдрашитова) Минявир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдрашитова) Минявир

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясев Худайкун

Отец ребёнка: Меняев Аббяс

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясев Сайфульмулюк

Отец ребёнка: Меняев Аббяс

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меняев Аббяс

Рождение ребёнка
1759

Сын: Аббясев Шамсетдин

Отец ребёнка: Меняев Аббяс

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Аббясев Абдулнасыр

Отец ребёнка: Меняев Аббяс

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Аббясев Абдулсаттар

Отец ребёнка: Меняев Аббяс

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Манаев Бикташ Аббясев

Отец ребёнка: Меняев Аббяс

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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