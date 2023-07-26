Дарья Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Осипов?Лаврентьев? Павел Фролович
Отец ребёнка: Осипов?Лаврентьев? Фрол Данилович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Осипов?Лаврентьев? Фрол Данилович
Рождение ребёнка
08.09.1898
Дочь: (Осипова) Анна Фроловна
Отец ребёнка: Осипов?Лаврентьев? Фрол Данилович
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно