(Otto-Trąmpczyński) Adamina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти28.12.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Łaszczyńska) Julia
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Łaszczyńska) Anna
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Łaszczyński Jakub
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Łaszczyński Antoni
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Łaszczyński Ignacy
Смерть
28.12.1885
Похороны
Неизвестно