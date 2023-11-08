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(Otto-Trąmpczyński) Adamina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

28.12.1885

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: OTTO-TRĄMPCZYŃSKA h. Topór Adam Tomasz Andrzej

Мать: Otto-Trąmpczyńska (Suchorzewska Sucharzewska h. Zaremba) Józefa Urszula

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Łaszczyńska) Julia

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Łaszczyńska) Anna

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Łaszczyński Jakub

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Łaszczyński Antoni

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Łaszczyński Ignacy

Смерть
28.12.1885
Похороны
Неизвестно

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