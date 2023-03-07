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Пасынков Данило Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1669

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пасынков Сергей (Сергушка) Афанасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Пасынков Евсевий (Евсевейко) Данилов

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Митрофан (Митрошка) Данилов

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Лука (Лучка) Данилов

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1669
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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