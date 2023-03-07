Пасынков Данило Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1669
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пасынков Сергей (Сергушка) Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Пасынков Евсевий (Евсевейко) Данилов
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Митрофан (Митрошка) Данилов
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Лука (Лучка) Данилов
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1669
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя