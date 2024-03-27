Валитов Закир Хамидуллович
Место рожденияд.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1940
Дочь: Табаева Рахима Закировна
Мать ребёнка: Валитова Гарифа Садыковна
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь