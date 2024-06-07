Мещерякова (Исланкина) Нина Георгиевна
Место рожденияс. Егоркино, Татарстан, Татарстан
Дата рождения25.01.1926 или 28.01.1926
Дата смерти23.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1926 или 28.01.1926
с. Егоркино, Татарстан, Татарстан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Тюрсовхоз, Татарстан, Татарстан
Бракосочетание
13.11.1947
Бракосочетание
18.02.1965
с. Тюрсовхоз, Татарстан, Татарстан
Смерть
23.08.1992
с. Тюрсовхоз, Татарстан, Татарстан