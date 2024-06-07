Мещерякова (Исланкина) Нина Георгиевна 25.01.1926 или 28.01.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещерякова (Исланкина) Нина Георгиевна

Место рождения

с. Егоркино, Татарстан, Татарстан

Дата рождения

25.01.1926 или 28.01.1926

Дата смерти

23.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1926 или 28.01.1926

Отец: Исланкин Егор\\Георгий Борисович

Мать: (Иванова\\Клементьева) Евдокия Петровна

с. Егоркино, Татарстан, Татарстан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Тюрсовхоз, Татарстан, Татарстан
Бракосочетание
13.11.1947

Муж: Павлов Валентин Васильевич

Бракосочетание
18.02.1965

Муж: Мещеряков Василий Егорович\\Георгиевич

с. Тюрсовхоз, Татарстан, Татарстан
Смерть
23.08.1992
с. Тюрсовхоз, Татарстан, Татарстан

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