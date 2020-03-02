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Малиничев Дмитрий Михайлович
Малиничев Дмитрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1963
Пол
Мужской
Отец
Малиничев Михаил Дмитриевич
1940 г.р.
Мать
Малиничева (Глушкова) Елена Игоревна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1963
Отец:
Малиничев Михаил Дмитриевич
Мать:
Малиничева Елена Игоревна
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