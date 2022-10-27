Крупин Евгений Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Евгений Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1952

Дата смерти

27.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952

Отец: Крупин Геннадий Федорович

Мать: Крупина Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1983

Дочь: Серебрякова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Крупина Татьяна Алексеевна

Смерть
27.10.2022

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