Крупин Евгений Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1952
Дата смерти27.10.2022
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952
Отец: Крупин Геннадий Федорович
Мать: Крупина Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1983
Дочь: Серебрякова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Крупина Татьяна Алексеевна
Смерть
27.10.2022