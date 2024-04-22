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Ручьев Иван Петров

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ручьев Петр Иванов

Мать: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ручьева Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1786

Жена: Ручьева Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ручьева Федосья Иванова

Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ручьев Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ручьева Параскева Иванова

Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1835
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