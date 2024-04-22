Ручьев Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ручьев Петр Иванов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ручьева Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова
Бракосочетание
До 1786
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ручьева Федосья Иванова
Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ручьева Параскева Иванова
Мать ребёнка: Ручьева Пелагея Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835