Шеметова (Шеметова) Юлиана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеметова (Шеметова) Юлиана

Шеметова (Шеметова) Юлиана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шеметов Максим

Мать: Шеметова Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close