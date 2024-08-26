Васин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васин Сергей

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
2015

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
До 2020

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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