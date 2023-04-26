Жужлев Иван Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Жужлева Агрипина Матвеева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жужлева Агрипина Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно