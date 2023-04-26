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Жужлев Иван Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Жужлев Макар Иванович

Мать: Жужлева Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Жужлев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Жужлева Агрипина Матвеева

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жужлева Агрипина Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужлева Агрипина Матвеева

Смерть
Неизвестно
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