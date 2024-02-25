Медянкин Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Медянкина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Медянкина Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1921
Сын: Медянкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Медянкина Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.06.1925
Сын: Медянкин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Медянкина Софья Григорьевна
Смерть
1926