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Медянкин Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медянкина Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Медянкина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Медянкина Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.01.1921

Сын: Медянкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Медянкина Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.06.1925

Сын: Медянкин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Медянкина Софья Григорьевна

Смерть
1926

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