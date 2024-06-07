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Шмаков Моисей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шмаков Семен Филиппович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шмаков Антон Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Шмаков Иван Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шмаков Лаврентий Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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