Шмаков Моисей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Шмаков Семен Филиппович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шмаков Лаврентий Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно