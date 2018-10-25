Лаврова (Мишанина) Марина Семеновна 13.05.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврова (Мишанина) Марина Семеновна

Место рождения

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

Дата рождения

13.05.1953

Дата смерти

25.10.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1953

Отец: Мишанин Семен Павлович

Мать: Белокрылова (Белокрылова) Мишанина Евдокия Александровна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
20.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
25.10.2018
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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