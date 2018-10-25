Лаврова (Мишанина) Марина Семеновна
Место рождения
Дата рождения13.05.1953
Дата смерти25.10.2018
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
20.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
25.10.2018