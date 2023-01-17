Сёмина (Елисеева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Елисеева) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичья Елисеева? Исады?
Рождение ребёнка
09.09.1916 ст.

Дочь: Сёмина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Сёмин Иаков Никитович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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