Сёмина (Елисеева) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Девичья Елисеева? Исады?
Рождение ребёнка
09.09.1916 ст.
Дочь: Сёмина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Сёмин Иаков Никитович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно