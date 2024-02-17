Синт-Николас Роб
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1998
Сын: Синт-Николас Питер
Мать ребёнка: Синт-Николас Стефания Борисовна
Рождение ребёнка
31.05.2002
Сын: Синт-Николас Наум
Мать ребёнка: Синт-Николас Стефания Борисовна
Рождение ребёнка
03.12.2012
Дочь: Синт-Николас Эмилия
Мать ребёнка: Синт-Николас Стефания Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно