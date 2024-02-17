Синт-Николас Роб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синт-Николас Роб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1998

Сын: Синт-Николас Питер

Мать ребёнка: Синт-Николас Стефания Борисовна

Рождение ребёнка
31.05.2002

Сын: Синт-Николас Наум

Мать ребёнка: Синт-Николас Стефания Борисовна

Рождение ребёнка
03.12.2012

Дочь: Синт-Николас Эмилия

Мать ребёнка: Синт-Николас Стефания Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синт-Николас Стефания Борисовна

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