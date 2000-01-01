Сеначин Егор Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сеначин Ларион Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно