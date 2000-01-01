Сеначин Егор Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Егор Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1816 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Сеначин Ларион Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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