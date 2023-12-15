Терешка Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терешка Андрей
Рождение ребёнка
13.06.1821
Дочь: Акилина Макаровна
Мать ребёнка: Пелагия Малахиева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Терешка Феодосий Макарович
Мать ребёнка: Пелагия Малахиева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: Пелагия Малахиева
Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.07.1835
Мать ребёнка: Пелагия Малахиева
Смерть
Неизвестно