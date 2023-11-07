Султанбаева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Султанбаев Валерий Исланаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Султанбаев Валерий Исланаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанбаева Алесья Валерьевна
Отец ребёнка: Султанбаев Валерий Исланаевич
Бракосочетание
Неизвестно