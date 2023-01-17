Касова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1883 ст.
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Касов Михаил Тимофеевич
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.
Отец ребёнка: Касов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.12.1893 ст.
Дочь: Касова Лукия Михайловна
Отец ребёнка: Касов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Сын: Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Касов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Касова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Касов Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно