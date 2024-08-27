Петр Антонов
Место рождения
Дата рождения17.08.1810
Дата смерти24.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1810
Отец: Антон (Д)Митрев
Мать: Параскева Яфимова
зарегистрирован в Николаевской церкви Кинешемского погоста (Метрические книги церквей г. Вязники и Вязниковского уезда за 1810 год, ГАВО ф.556 оп.106 д. 264)
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1832 по 1836
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Васильева
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Тугин Агап Петрович
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Васильева
Смерть
24.10.1875
Кинешемский погост, Рыловская волость, Вязниковский уезд
зарегистрирована в Николаевской церкви Кинешемского погоста (Метрические книги церквей г. Вязники и Вязниковского уезда за 1875 год)