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Петр Антонов

Место рождения

Погарицы, Рыловская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

17.08.1810

Дата смерти

24.10.1875

Пол

Мужской

Отец

Между 1771 и 1772 г.р.

Мать

Между 1774 и 1775 г.р.

Жена

Между 1817 и 1818 г.р.

Дети

Между 1837 и 1838 г.р.
Между 1842 и 1843 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1810

Отец: Антон (Д)Митрев

Мать: Параскева Яфимова

Погарицы, Рыловская волость, Вязниковский уезд
зарегистрирован в Николаевской церкви Кинешемского погоста (Метрические книги церквей г. Вязники и Вязниковского уезда за 1810 год, ГАВО ф.556 оп.106 д. 264)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья (Параскева) Васильева

Военная служба
С 1832 по 1836
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Сын: Тугин Василий Петрович

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Васильева

Погарицы, Рыловская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Тугин Агап Петрович

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Васильева

Смерть
24.10.1875
Кинешемский погост, Рыловская волость, Вязниковский уезд
зарегистрирована в Николаевской церкви Кинешемского погоста (Метрические книги церквей г. Вязники и Вязниковского уезда за 1875 год)

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