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Рогозин Илья Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Рогозин Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1761
Беловодская, Валуйский, Воронежская, Российская империя
Поданные скаски к переписи моэоруВеревкину от разных владелцовБелогородского дистрикат о подданых малоросиянах 1760-го и 761 годов | РГВИА, Ф.414, Оп.1, д.462 (1761)
Смерть
Неизвестно
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