Рогозин Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Рогозин Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1761
Беловодская, Валуйский, Воронежская, Российская империя
Поданные скаски к переписи моэоруВеревкину от разных владелцовБелогородского дистрикат о подданых малоросиянах 1760-го и 761 годов | РГВИА, Ф.414, Оп.1, д.462 (1761)
Смерть
Неизвестно