Малетин Василий Никифорович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малетин Василий Никифорович

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Малетин Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Малетин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Малетин Тарас Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Малетин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Малетин Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1847

Сын: Малетин Даниил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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