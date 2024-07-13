Малетин Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Малетин Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1847
Сын: Малетин Даниил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно