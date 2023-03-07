Покрышкина Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкина Елена Григорьева

Покрышкина Елена Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Покрышкин Яков Артамонов

Отец ребёнка: Покрышкин Артамон (Автоном) Иванов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Покрышкин Ефрем Артамонов

Отец ребёнка: Покрышкин Артамон (Автоном) Иванов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Покрышкин Иов Артамонов

Отец ребёнка: Покрышкин Артамон (Автоном) Иванов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Артамон (Автоном) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1808
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close