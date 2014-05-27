Bláha Karel
Место рожденияDříteň
Дата рождения02.02.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Dříteň
Бракосочетание
18.05.1920
Жена: Anna
Bílá Hůrka
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: Rytíř Růžena
Мать ребёнка: Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna