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Bláha Karel

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Место рождения

Dříteň

Дата рождения

02.02.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Dříteň
Бракосочетание
18.05.1920

Жена: Anna

Bílá Hůrka
Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: Rytíř Růžena

Мать ребёнка: Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna

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