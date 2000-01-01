Гольдберг Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдберг Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гольдберг Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова Злата Сергеевна

Мать ребёнка: Белобородова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Белобородова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова Наталья Викторовна

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