Гольдберг Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гольдберг Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Злата Сергеевна
Мать ребёнка: Белобородова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Белобородова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно