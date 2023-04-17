Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Шайхузина Людмила

Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1951

Дочь: Чекасина Татьяна

Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Шипулина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколкина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close