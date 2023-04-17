Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Шайхузина Людмила
Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1951
Дочь: Чекасина Татьяна
Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Шипулина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно