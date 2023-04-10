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Трубицын Максим Игнатов
Трубицын Максим Игнатов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
1825
Пол
Мужской
Отец
Трубицын Игнат Фролов
1786 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Трубицын Игнат Фролов
Мать: не указана
Смерть
1825
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