Трубицын Максим Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Максим Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Трубицын Игнат Фролов

Мать: не указана

Смерть
1825
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