Измайлов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960
Отец: Измайлов Борис
Мать: Измайлова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Измайлова Алла
Рождение ребёнка
10.09.1985
Дочь: Измайлова Валерия
Мать ребёнка: Измайлова Алла
Рождение ребёнка
03.08.1987
Дочь: Измайлова Юлия
Мать ребёнка: Измайлова Алла
Рождение ребёнка
18.05.1993
Дочь: Измайлова Светлана
Мать ребёнка: Измайлова Алла