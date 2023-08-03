Измайлов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960

Отец: Измайлов Борис

Мать: Измайлова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Измайлова Алла

Рождение ребёнка
10.09.1985

Дочь: Измайлова Валерия

Мать ребёнка: Измайлова Алла

Рождение ребёнка
03.08.1987

Дочь: Измайлова Юлия

Мать ребёнка: Измайлова Алла

Рождение ребёнка
18.05.1993

Дочь: Измайлова Светлана

Мать ребёнка: Измайлова Алла

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