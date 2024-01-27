Гордеева Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1963

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1963

Отец: Даргевич Гурий Александрович

Мать: Даргевич Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
06.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
22.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Дмитрий Михайлович

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