Гордеева Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1963
Рождение ребёнка
06.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Дмитрий Михайлович