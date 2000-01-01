Якубцова (не известно) не известно
Место рожденияМогилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияПосле 1800 ст.
Дата смертиДо 1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840 ст.
Отец ребёнка: Якубцов не известно
Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубцов не известно
Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1870 ст.
Могилевская губерния, Российская Империя