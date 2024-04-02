Герасименко (Которобай) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Которобай) Светлана Ивановна

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Место рождения

Пухой, Яловенский район

Дата рождения

10.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1966

Отец: Которобай Иван Павлович

Мать: Которобай Галина Николаевна

Пухой, Яловенский район
Рождение ребёнка
20.05.1995

Дочь: Бронина Галина Игоревна

Отец ребёнка: Герасименко Игорь Владимирович

Великодворский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.06.1997

Дочь: Герасименко Надежда Игоревна

Отец ребёнка: Герасименко Игорь Владимирович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Игорь Владимирович

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