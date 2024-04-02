Герасименко (Которобай) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1966
Рождение ребёнка
20.05.1995
Дочь: Бронина Галина Игоревна
Отец ребёнка: Герасименко Игорь Владимирович
Великодворский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.06.1997
Дочь: Герасименко Надежда Игоревна
Отец ребёнка: Герасименко Игорь Владимирович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно