Ворзонина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1921
Сын: Варзонин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Варзонин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Варзонин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Варзонин Андрей Иванович
Работа или профессия
Около 1972
Специальность: портниха в своем хозяйстве
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Умерла в доме престарелых примерно в 90 лет