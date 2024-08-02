Ворзонина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворзонина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзонин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1921

Сын: Варзонин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Варзонин Андрей Иванович

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Варзонин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Варзонин Андрей Иванович

Сидорова Гора, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Около 1972
Специальность: портниха в своем хозяйстве
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Умерла в доме престарелых примерно в 90 лет

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