Белуш Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти24.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Белуш Николай
Отец ребёнка: Белуш Кирил
Раховец
Рождение ребёнка
15.10.1947
Дочь: Белуш Елена
Отец ребёнка: Белуш Кирил
Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белуш Сергей
Отец ребёнка: Белуш Кирил
Раховец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белуш Кирил
Смерть
24.10.1978
Похороны
Неизвестно
Раховец