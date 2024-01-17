Белуш Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белуш Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

24.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Белуш Николай

Отец ребёнка: Белуш Кирил

Раховец
Рождение ребёнка
15.10.1947

Дочь: Белуш Елена

Отец ребёнка: Белуш Кирил

Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белуш Сергей

Отец ребёнка: Белуш Кирил

Раховец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белуш Кирил

Смерть
24.10.1978
Похороны
Неизвестно
Раховец
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