Ериков Евгений Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.200
Мать ребёнка: Ерикова (Тетерчева) Елена Валентиновна
Рождение
15.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1986
Сын: Ериков Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Ерикова (Тетерчева) Елена Валентиновна