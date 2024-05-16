Аликов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.06.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аликов Петр Иванович
Мать: Аликова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1952
Дочь: Иванова (Аликова) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Родина Галина Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.08.1957
Дочь: Киреева (Аликова) Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Родина Галина Евдокимовна
Смерть
30.06.1979