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Аликов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аликов Петр Иванович

Мать: Аликова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Галина Евдокимовна

Рождение ребёнка
04.07.1952

Дочь: Иванова (Аликова) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Родина Галина Евдокимовна

Рождение ребёнка
12.08.1957

Дочь: Киреева (Аликова) Валерия Викторовна

Мать ребёнка: Родина Галина Евдокимовна

Смерть
30.06.1979

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