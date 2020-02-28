Аринин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аринин Владимир Иванович

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Место рождения

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.03.1935

Дата смерти

28.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1962 по 2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.02.2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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