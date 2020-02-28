Аринин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения09.03.1935
Дата смерти28.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962 по 2020
Смерть
28.02.2020