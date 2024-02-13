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Широков Аким Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Широков Григорий малой Терентьев

Мать: Широкова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Марфа

Рождение ребёнка
1846

Сын: Широков Петр Акимович

Мать ребёнка: Широкова Марфа

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Широкова Авдотья Акимовна

Мать ребёнка: Широкова Марфа

Смерть
Неизвестно

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