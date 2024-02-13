Широков Аким Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Широков Григорий малой Терентьев
Мать: Широкова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Марфа
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Широкова Марфа
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Широкова Авдотья Акимовна
Мать ребёнка: Широкова Марфа
Смерть
Неизвестно