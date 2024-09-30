Саволайнен (Капанен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Капанен) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1833

Дата смерти

02.05.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саволайнен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
12.11.1857

Сын: Саволайнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Саволайнен Иосиф Петрович

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
02.05.1873

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