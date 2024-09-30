Саволайнен (Капанен) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1833
Дата смерти02.05.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1857
Сын: Саволайнен Петр Иосифович
Отец ребёнка: Саволайнен Иосиф Петрович
Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
02.05.1873