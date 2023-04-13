(Hirsch) Melba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hirsch) Melba

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Место рождения

New York

Дата рождения

20.08.1907

Дата смерти

19.11.1992

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907

Отец: Hirsch Gustave

Мать: Hirsch Sarah

New York
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stern Charles

New York
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stern Charles

Смерть
19.11.1992
New York, New York, New York, USA
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