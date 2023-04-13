(Hirsch) Melba
Место рожденияNew York
Дата рождения20.08.1907
Дата смерти19.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907
Отец: Hirsch Gustave
Мать: Hirsch Sarah
New York
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Stern Charles
New York
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Stern Charles
Смерть
19.11.1992
New York, New York, New York, USA