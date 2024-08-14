Деваев Василий Вячеславович
Место рожденияКазань
Дата рождения10.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1981
Бракосочетание
08.08.2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.2004
Дочь: Деваева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна
Рождение ребёнка
13.08.2013
Мать ребёнка: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна