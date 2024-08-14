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Деваев Василий Вячеславович

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Место рождения

Казань

Дата рождения

10.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1981

Отец: Деваев Вячеслав Михайлович

Мать: Деваева Наталья Васильевна

Бракосочетание
08.08.2003

Жена: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.2004

Дочь: Деваева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна

Рождение ребёнка
13.08.2013

Сын: Деваев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна

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