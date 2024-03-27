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Акберов Рамиль Адгамович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1957

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Акберов Адгам

Мать: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Тюльган Оренбургской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
пос.Тюльган, Оренбургской области, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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