Акберов Рамиль Адгамович
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Акберов Адгам
Рождение ребёнка
31.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Тюльган Оренбургской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1985
пос.Тюльган, Оренбургской области, РСФСР
Похороны
Неизвестно